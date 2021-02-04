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    2442 أذربيجاني يعملون في شركة بي بي

    ٠٤.٠٢.٢٠٢١ [١٥‎:٣١]

    باكو، 4 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    بلغ عدد العاملين من أذربيجان على أساس العقد المؤقت في شركة بي بي 2442 شخص في أواخر العام الماضي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة "بي بي أذربيجان" أن الكوادر الوطنية الأذربيجانية شكلت 90 في المائة من العاملين المتخصصين في شركة بريتيش بتروليوم من منتصف عام 2018. أما نسبة العمال غير المتخصصين فيها فكانت 100 بالمئة من المواطنين المحليين. ستواصل بي بي جهودها للمشاركة عن كثب في مبادرات القطاعين العام والخاص لزيادة تحسين برامج التدريب والتطوير وتحسين السوق المحلية للكوادر العليا.

    AZERTAG.AZ : 2442 أذربيجاني يعملون في شركة بي بي
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