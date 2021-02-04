باكو، 4 فبراير، أذرتاج سيستأنف التدريس بالدوام في الاختصاصات التي تطلب الممارسات والتدريب في مؤسسات التعليم العالي والمتوسط والمهني (في الغرف المجهزة بالمختبرات والاجهزة الخاصة) ابتداء من 15 فبراير. افادت وكالة اذرتاج ان وزارة التعليم الاذربيجانية قالت في بيان لها ان تدريس الاختصاصات والموضوعات التي تطلب حضور الطلاب (الطب، الابداع، الهندسة وغيرها) سيتم بناء على الجداول المحددة مسبقا.

AZERTAG.AZ : استئناف التدريس الحضوري في بعض الاختصاصات الجامعية في اذربيجان

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