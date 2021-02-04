متحف السجاجيد يدعو للمشاركة في مؤتمر دولي مكرس للذكرى الـ100 للرسام الشعبي كامل علييف

باكو، 4 فبراير، أذرتاج

يواصل متحف السجاجيد الوطني قبول طلبات بالمشاركة في المؤتمر العلمي العملي الدولي في "الرسام والسجاد: اليوم وغدا" تكريسا للذكرى السنوية الـ100 لميلاد الرسام الشعبي كامل علييف.

وقال المتحف في بيان إن المؤتمر المرتقب عقده خريف العام الحالي يمكن للرسامين وباحثي الفنون أن يشاركوا فيه وتنتهي فترة قبول المواد للمؤتمر في 30 ابريل نيسان.

كما من الممكن التواصل مع منظمي المؤتمر عبر البريد الالكتروني [email protected] .