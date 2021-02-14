غابالا يفوز على كشلة بهدفين دون رد

غابالا، 14 فبراير، أذرتاج

فاز غابالا على كشلة باكو ضيفه بهدفين دون رد في الجولة الخامسة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 59 المنظمة على ملعب غابالا المركزي قادها الحكم جباروف في غياب جماهير.

وسجل هدف التقدم مراب د50 واضاف الآخر رفائل د70.

وعاقب الحكم 4 لاعبين من صاحب الارض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

واضاف الحكم دقيقتين بدلة الضائع الى الفترة الاولى و4 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا التغلب رفع غابالا رصيده الى 18 نقطة بالمركز الخامس فيما تراجع كشلة الى المركز الثامن الاخير برصيد 13 نقطة.