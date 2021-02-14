صبائل يخسر أمام سومغايت

سومغايت، 14 فبراير، أذرتاج

خسر صبائل باكو أمام سومغايت مضيفه بثلاثة اهداف دون رد في الجولة الخامسة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 58 المنظمة على ملعب كابتال بنك أرينا في مدينة سومغايت قادها الحكم حسنلي في غياب جماهير.

وسجل اهداف صاحب الارض مراد د26 ومطلبوف د33 وعلي د83.

وعاقب الحكم لاعبا من سومغايت و6 لاعبين من صبائل بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة والاحتجاج على قرار الحكم فيما طرد لاعبيْن بالبطاقة الحمراء.

واضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع الى الفترة الاولى و4 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا الفوز استقر سومغايت بالمركز الرابع برصيد 22 نقطة بينما تراجع صبائل الى المركز السابع برصيد 13 نقطة.