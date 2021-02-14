نفطجي ينزع زعامة الترتيب من قراباغ مضيفه رغم 3 بطاقات حمراء

باكو، 14 فبراير، أذرتاج

نزع نفطجي باكو زعامة الترتيب من قراباغ أغدام بهدفين مقابل واحد في الجولة الخامسة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 57 المنظمة على ملعب توفيق بهراموف الجمهوري في العاصمة باكو أدارها الحكم مسييف في غياب جماهير.

وسجل هدف التقدم لصالح الضيف علي اصغروف د28 فيما رد عليه ماهر د57 ولكن عليا اصغروف ضاعف الحساب لصالح نفطجي د75.

وعاقب الحكم لاعبيْن من صاحب الارض و4 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم بينما طرد لاعبا من قراباغ د73 و3 لاعبين من نفطجي بالبطاقة الحمراء د22 ود73 ود90+3.

واضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع الى الفترة الاولى و5 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا الانتصار أخذ نفطجي زعامة الترتيب برصيد 30 نقطة فيما يتبعه قراباغ أغدام وصيفا برصيد 29 نقطة.