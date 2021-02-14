باكو، 14 فبراير، أذرتاج نشرت النائبة الاولى للرئيس الاذربيجاني السيدة مهربان علييفا مقاطع فيديو في حسابها على الإنستغرام تضمن مشاهد من الزيارة لمحافظات فضولي وزنكيلان ولاتشين وجبرائيل المحررة من الاحتلال الارميني. تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو: https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16133296091576426001.mp4

AZERTAG.AZ : النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني مهربان علييفا تنشر مقاطع فيديو عن الزيارة للأراضي المحررة من الاحتلال في حسابها على الإنستغرام

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