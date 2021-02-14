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    أخبار رسمية


    النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني مهربان علييفا تنشر مقاطع فيديو عن الزيارة للأراضي المحررة من الاحتلال في حسابها على الإنستغرام

    ١٤.٠٢.٢٠٢١ [٢٣:١٨]

    باكو، 14 فبراير، أذرتاج

    نشرت النائبة الاولى للرئيس الاذربيجاني السيدة مهربان علييفا مقاطع فيديو في حسابها على الإنستغرام تضمن مشاهد من الزيارة لمحافظات فضولي وزنكيلان ولاتشين وجبرائيل المحررة من الاحتلال الارميني.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16133296091576426001.mp4

    AZERTAG.AZ :النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني مهربان علييفا تنشر مقاطع فيديو عن الزيارة للأراضي المحررة من الاحتلال في حسابها على الإنستغرام
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