محلل باكستاني: أذربيجان تغير خريطة الطاقة في أوراسيا

باكو، 15 فبراير، أذرتاج

نُشر في صحيفة "باكستان أوبزرفر" (Pakistan Observer) ذات النفوذ مقال بعنوان "أذربيجان تغير خريطة الطاقة في أوراسيا".

تفيد أذرتاج أن المقال بقلم محمود حسن خان، عضو مجلس إدارة المركز الباكستاني للدراسات العالمية والاستراتيجية والمحلل في القضايا الجيوسياسية يشير إلى أنه إثر النصر العظيم لأذربيجان على أرمينيا تغير المنظر الجيوسياسي لمنطقة جنوب القوقاز تغيراً حاداً وقامت أذربيجان التي هي صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة بتنويع مصادر الطاقة (في الإنتاج والتخزين والنقل) ونمى البلد أكثر من ناحية التنمية الاجتماعية والاقتصادية وان أذربيجان قد تغيرت خريطة الطاقة في أوراسيا بنجاح. ويتم التركيز على أن أذربيجان حققت إنجازاً تاريخياً آخر من خلال تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب عبر البحر الأدرياتيكي (TAP). وتعد هذه بالفعل خطوة كبيرة إلى الأمام في زيادة تعزيز أمن واستقرار الطاقة في المنطقة. في إشارة إلى أن ممر الغاز الجنوبي سيعزز نظام أمن الطاقة العالمي ويعمل على ربط القارة الأوروبية بمنطقة بحر الخزر، يقول المؤلف إن هذا المشروع يزيد من الأهمية الاستراتيجية لأذربيجان.

يقدم المؤلف معلومات مفصلة عن مشاريع "شاه دنيز-2" وتاناب وتاب التي هي من أجزاء ممر الغاز الجنوبي الذي هو بدوره أحد مشاريع الطاقة ذات الأولوية للاتحاد الأوروبي مشيراً إلى أن هذه السلسلة من الأنابيب تنقل الغاز الطبيعي المستخرج في حقل "شاه دنيز-2" الواقع في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر إلى تركيا ومن هذا البلاد إلى إلى أوروبا. ومن المخطط نقل 6 مليارات متر مكعب من الغاز الأذربيجاني إلى تركيا في البداية، و10 مليارات متر مكعب إلى أوروبا عبر ممر الغاز الجنوبي البالغ طوله 3500 كيلومتر.

يؤكد المقال على أن أذربيجان شريك بناء في مشاريع الطاقة الإقليمية الضخمة وانها كما تساهم في تطوير التعاون في مجال الطاقة للبلاد من خلال التنفيذ الناجح لهذه المشاريع. ويشير المحلل الباكستاني إلى أن دعم أذربيجان لجهود الاتحاد الأوروبي لتنويع إمدادات الغاز وتنفيذ مشروع ممر الغاز الجنوبي جدير بالثناء.

ويخلص المؤلف إلى القول "إنني أعتبر تنفيذ مشروع خط أنابيب تاب اليوم انتصاراً آخر للدبلوماسية الاقتصادية الأذربيجانية التي تعمل على تغيير خريطة الجغرافيا والطاقة في أوراسيا".