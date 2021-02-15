تسجيل 165 اصابة جديدة بكوفيد 19 في جورجيا خلال يوم

تبليسي، 15 فبراير / شباط، )أذرتاج(

ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 165 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 265 ألف و722 شخص.

قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى الفيروس التاجي على العنوان stopcov.ge إن 3363 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 258 الف و732 مصاب من الوباء. يتم علاج 1932 في العيادات و232 في الفنادق المعدلة و238 في المنزل.