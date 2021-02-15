وفاة اكثر من 7 آلاف مصاب من كورونا في العالم خلال يوم

باكو، 15 فبراير / شباط، (أذرتاج)

ارتفع حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد في جورجيا بواقع 300 الف و530 حالة اصابة اخرى خلال يوم أخير ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 108 مليون و153 الف و741 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن التقرير اليومي لمنظمة الصحة العالمية انه تم تسجيل 7 آلاف و776 حالة وفاة خلال مدة 2 ساعة أخيرة، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى مليونين و381 ألف و295 شخص.