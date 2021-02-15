7 آلاف و760 إصابة و83 وفاة من كورونا في إيران خلال يوم

طهران، 15 فبراير / شباط، )أذرتاج(

تستمر حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا في إيران في الانخفاض.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت بواقع 7 آلاف و760 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى مليون و526 ألف و23 شخصا.

تم تسجيل 83 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 59 ألفا و28 شخصا.

تعافى أكثر من مليون و304 ألف و330 مصاب تمام وترخصوا.