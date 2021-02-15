أذربيجان: تسجيل 74 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و106 حالة شفاء ووفاة 3 أشخاص

باكو، 15 فبراير / شباط، (اذرتاج)

سجلت إصابة 74 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 106 مصاب هذا المرض وتوفي 3 اشخاص مصابين بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 232 ألف و 197 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 226 ألف و760 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3183 مريض ويستمر علاج 2254 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و506 ألف و5 فحوص طبية فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 4160 فحص طبي.