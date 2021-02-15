المدعي العام والوفد المرافق له يقوم بزيارة رسمية إلى تركيا

أنقرة، 15 فبراير / شباط، (أذرتاج)

من أجل تعزيز العلاقات المشتركة بين مكتبي المدعي العام الأذربيجاني والتركي، قام المدعي العام لجمهورية أذربيجان كامران علييف والوفد المرافق له بزيارة رسمية إلى أنقرة تلبية لدعوة المدعي العام للمحكمة العليا التركية بكير شاهن.

افادت وكالة أذرتاج ان الوفد زار اليوم ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك ووضع إكليلا من الزهور أمام الضريح تخليدا لذكراه.

وكتب المدعي العام الاذربيجاني كلماته القلبية في كتاب تذكارى.

وثم عقد اجتماع ثنائي في مكتب المدعي العام للمحكمة العليا التركية.

رحب المدعي العام للمحكمة العليا التركية بكير شاهين بالوفد الاذربيجاني وقال إن التعاون بين مكتب المدعي العام وهيئات العدل والمحكمة في بلادنا على مستوى عال، كما هو الحال في جميع المجالات.

وشكر المدعي العام كمران علييف نظيره على كرم الضيافة وحسن الاستقبال الحميم وأعرب عن تعازيه لمقتل 13 مدنيا بريئا نتيجة العمل الإرهابي الغادر في منطقة غارا شمال العراق.

وأشار المدعي العام إلى أن العلاقات بين شعبينا على أساس الجذور الوطنية قد تطورت بنجاح في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها وشدد على أن هذه العلاقات تم التعبير عنها بوضوح في كلمة الزعيم الوطني للشعب الأذربيجاني حيدر علييف "أمة واحدة في دولتين" وفي كلمة مؤسس الدولة التركية مصطفى كمال أتاتورك "فرحة أذربيجان هي فرحتنا وحزنها حزننا". وأكد كامران علييف أن المشاريع الاستراتيجية المهمة التي يتم تنفيذها بالإرادتين السياسيتين لرئيسي جمهوريتي أذربيجان وتركيا إلهام علييف ورجب طيب أردوغان ستقرب بلدينا وتخدم رفاهية شعبينا.

أكد المدعي العام الأذربيجاني أنه بالإرادة السياسية والقيادة الحكيمة للقائد الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف تم استعادة وحدة اراضي البلاد وتنفيذ متطلبات قرارات مجلس الأمن لمنظمة الامم الدولية بشأن قاراباغ الجبلية بعد عدة سنوات. وشكر كمران علييف على الدعم المعنوي الذي قدمته تركيا الشقيقة خلال حرب 44 يوما.

تبادل الجانبان وجهات النظر حول التعاون في المجال القانوني وتحدثا عن فعالية التعاون على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف داخل المنظمات الدولية وعن تحسين إطار الاتفاق الحالي في مجال التعاون القانوني. وناقش الطرفان خلال المحادثة القضايا ذات الاهتمام المشترك وأعربا عن ثقتهما في أن العلاقات بين النيابة العامة في كلا البلدين ستستمر بنجاح.

أطلق المدعي العام الاذربيجاني مبادرة بشأن إنشاء مجلس التعاون للمدعين العامين للبلدان الناطقة بالتركية وعقد الاجتماع التأسيسي الرمزي في بلدنا.

كما التقى الوفد في نفس اليوم مع وزير العدل التركي عبد الحميد جول.

وأشار الجانبان إلى المستوى العالي للعلاقات بين المحاكم في البلدين وتبادل وجهات النظر حول التعاون القانوني وتسليم المجرمين والمساعدة القانونية وتدريب المدعين العامين وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام ومن جملتها حول آفاق التعاون.

كما شارك في الاجتماعات سفير أذربيجان لدى تركيا خزر إبراهيم.

زيارة الوفد إلى تركيا مستمرة.