الاتفاق على تطوير التعاون بين الإيسيسكو ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية

باكو، 15 فبراير، اذرتاج

بحث الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أوجه التعاون المشترك بين المنظمة والمجموعة بعدد من المجالات، في مقدمتها التعليم.

وخلال اللقاء، الذي جرى اليوم الإثنين (15 فبراير 2021) بمقر البنك الإسلامي للتنمية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بحضور ومشاركة عدد من المسؤولين في البنك، استعرض الدكتور المالك أبرز ما حققته الإيسيسكو من إنجازات منذ شهر مايو 2019، وما أطلقته ونفذته من مبادرات وبرامج وأنشطة خلال جائحة كوفيد 19، لدعم جهود دولها الأعضاء في مواجهة التداعيات السلبية للجائحة، وإعلان الإيسيسكو 2021 عاما للمرأة، وأبرز البرامج والنشاطات التي سيشهدها العام.

من جانبه استعرض الدكتور حجار ما تقوم به مجموعة البنك الإسلامي للتنمية من أنشطة وبرامج خلال جائحة كوفيد 19، والتي كانت لها نتائج مثمرة، ومازالت تتواصل في العديد من الدول.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة آفاق التعاون بين منظمة الإيسيسكو ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية في عدة مجالات، منها: إدماج التكنولوجيا في التعليم، والمنح الدراسية للطلاب من دول العالم الإسلامي، والتي تركز بشكل أساسي على مهن الغد، وقيام الإيسيسكو بإعداد دراسة حول التعليم ما بعد جائحة كوفيد 19، والتعاون في برامج المساعدات الإنسانية والاجتماعية، والبرامج المتعلقة بالحفاظ على البيئة.

وتناول اللقاء كذلك حاضنات القيادات، التي أطلقت الإيسيسكو الأولى منها بمقرها في الرباط نهاية عام 2020، وستتبعها 10 حاضنات أخرى، لدعم شباب دول العالم الإسلامي بالمهارات القيادية المستقبلية المطلوبة في مجالات التربية والعلوم والثقافة، وإمكانية تعاون مجموعة البنك الإسلامي في هذا البرنامج، لتوسيع نطاقه وتنفيذه في عدد من دول العالم الإسلامي.

وقد تم الاتفاق خلال اللقاء على أن يتم تنظيم اجتماعات فنية بين القطاعات في الإيسيسكو ومجموعة البنك، عبر تقنية الاتصال المرئي، لدراسة وتحديد البرامج والمشاريع التي سيتم تنفيذها بالتعاون بين الجانبين.

وفي ختام اللقاء عبر المدير العام للإيسيسكو عن شكره لرئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على حسن الاستقبال، والاستعداد لتطوير التعاون البناء بين المنظمة والمجموعة.

حضر اللقاء من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية كل من السيد صالح منصور، مساعد أول تنفيذي لرئيس المجموعة لمنطقة إفريقيا، والدكتور ثامر باعظيم، مدير التسويق والاتصالات، وشارك فيه عن بُعد كل من الدكتور عبد الحكيم الواعر، مساعد أول تنفيذي لرئيس المجموعة للشراكات، والسيد الوليد عبد العال حمور، مدير المركز الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية بالرباط.