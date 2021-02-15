إزالة آثار الأضرار الناجمة عن نيران العدو في ترتر

ترتر، 15 فبراير، طاهر أغاممادوف، أذرتاج

حسب المعلومات الأولية، تضرر أكثر من 4 آلاف منشأة، بما في ذلك منازل السكان المدنيين وممتلكات الدولة والبنية التحتية والمباني الاجتماعية في مقاطعة ترتر نتيجة القصف الصاروخي من قبل القوات المسلحة الأذربيجانية منذ 27 سبتمبر 2020. تجري أعمال البناء والترميم في ترتر لإزالة الاضرار كما هو الحال في مناطق أخرى قصفها العدو.

يفيد مراسل وكالة أذرتاج الإقليمي أن مجمعاً سكنياً تم بناؤه لـ 1170 عائلة نازحة في مقاطعة ترتر تعرض أيضاً لنيران مدفعية العدو. تعرضت جميع المباني السكنية البالغ عددها 34 في المجمع، بالإضافة إلى مدرسة وروضة أطفال ومدرسة للموسيقى ومبنى إداري ونادي - مركز للاجتماع والمركز الطبي والمرجل لأضرار بالغة.

قامت مجموعة العمل المكونة من الموظفين والمتخصصين من مختلف الجهات الحكومية بتفتيش المباني وتسجيل الأضرار ووضع الإجراءات بغية تقييم الضرر وإزالته. تواصل لجنة الدولة للتخطيط العمراني والهندسة المعمارية في الوقت الحاضر أعمال الترميم والإصلاح بجودة عالية. تم إشراك قوة عاملة كافية في المنطقة وإحضار مواد البناء.

ويرحب النازحون بالعمل المنجز لإزالة الضرر الناجم عن استفزازات العدو. قال النازح هيبت أوجاغويردييف: "أصابت قذيفة أطلقها العدو شقتنا وانفجرت. ونتيجة لذلك، أصبحت جميع غرف الشقة وممتلكاتها غير صالحة للاستعمال. نحن سعداء جداً بدولتنا التي قامت ببناء وترميم المنازل التي دمرت خلال الحرب. كما أجرى إصلاح شقتنا. أشكر رئيس الجمهورية على ذلك ".