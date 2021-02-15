الرئيس الاذربيجاني: سنعيد بناء منشآت توليد الطاقة ونحول قره باغ إلى منطقة "طاقة خضراء"

باكو، 15 فبراير، أذرتاج

قد صرحتُ بأن الأراضي المحررة ستكون منطقة "الطاقة الخضراء". لقد قمت بالفعل بدعوة المستثمرين الأجانب والمحليين. يجب أن أقول أيضاً إننا، كدولة، نقوم وسنقوم بكل الأعمال الرئيسية بأنفسنا.

تفيد أذرتاج أن هذا البيان قاله رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة إلهام علييف في كلمة ألقاها في قرية كولابيرد بمقاطعة لاتشين على هامش زيارته للمناطق المحررة.

وأكد رئيس الجمهورية قائلاً "إنه من خلال الاستثمار، يمكن للمستثمرين الأجانب والمحليين تحقيق مصالحهم التجارية وكذلك يساهمون في تزويد أذربيجان بمصادر طاقة طويلة الأجل ومستدامة ورخيصة ونظيفة من ناحية البيئة".

وفي إشارة إلى أن مقاطعتي كلبجر ولاشين تتمتعان بإمكانيات كبيرة لطاقة الرياح، قال الرئيس: “الى جانب ذلك، تتمتع مقاطعتا زانكيلان وجبرايل بإمكانيات أكبر للطاقة الشمسية. لقد تم بالفعل إجراء دراسات أولية، وبالتالي سنحول قره باغ إلى منطقة "الطاقة الخضراء" من خلال إعادة بناء قدراتنا لتوليد الطاقة وخطوط النقل. لقد قصدت ذلك عندما أعلنت عن هذا البرنامج، واليوم تم بالفعل تشغيل المشروع الأول - محطة كولابيرد للطاقة الكهرومائية التي ترونها هناك.