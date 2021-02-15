تشغيل اول محطة كهرمائية في اراضينا المحررة من الاحتلال

باكو، 15 فبراير، أذرتاج

قام الرئيس إلهام علييف بتشغيل محطة كولابرد للمحطة الكهرمائية بقوة 8 ميجاوات على نهر هَكَري.

افادت وكالة أذرتاج ان هذه المحطة ستلعب دورا مهما في تزويد قرية خانليق لمحافظة قوبادلي والقسم الجنوبي لمحافظة لاشين ومشاريع البنية التحتية الواقعة في تلك الاراضي بالطاقة الكهربائية.

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة له في قرية كولابيرد ان هذه المحطة تم تشغيلها بعد شهر ونصف بعد تحرير محافظة لاشين من الاحتلال. وهذه اول محطة كهربائية تم تشغيلها في اراضينا المحررة. وله مغزى رمزي يعني اننا نعود الى هذه الاراضي. سمعيد ترميم كل المحطات الكهرمائية المدمرة من قبل الارمن في كلبجار ولاشين. دمر العدو 5 محطات كهرمائية في اراضي محافظة لاشين فقط. سيتم ترميم كلها. سيتم اعادة ترميم وبناء 12 محطة كهرمائية في اراضي كلبجار. ستصل قوة التوليد في المحطات التي سيعاد بناؤها وترميمها في كلبجار ولاشين الى 120 ميجاوات. وهذا طاقة توليد كبيرة.