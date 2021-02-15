تيمور رجبوف يفوز بالبرونزية في مسابقة Opera Euro Rapid
AzerTAg.az
١٥.٠٢.٢٠٢١ [٢١:٤٠]
باكو، 15 فبراير، أذرتاج
حصل لاعب الشطرنج الاذربيجاني تيمور رجبوف على برونزية مسابقة Opera Euro Rapid المرحلة الثالثة لفئة Champions Chess Tour.
افادت وكالة اذرتاج ان لاعب الشطرنج الاذربيجاني هزم اللاعب الفرنسي ماكسيم لاغراف في المسابقة للمركز الثالث.
يجب الذكر ان تيمور رجبوف هزم قبل ذلك ليفون ارونيان اللاعب الارميني في نهائي مسابقة Airthings Masters الثانية في اطار فئة Champions Chess Tour وفاز المركز الاول في هذه المسابقة.
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