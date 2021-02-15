باكو، 15 فبراير، اذرتاج التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في 15 فبراير السفير الامريكي في البلد اورل ليتزنبرغر. افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان الطرفين ناقشا في اللقاء الوضع الحالي في المنطقة والمسائل الناتجة عن تنفيذ البيان الثلاثي. كذلك اجري تبادل الآراء حول أجندة التعاون الثلاثي ونوقشت مسألة تطوير العلاقات الاذربيجانية الامريكية. كما نوقشت في اللقاء المسائل الاخرى ذات الاهتمام المشترك.

AZERTAG.AZ : وزير الخارجية الاذربيجاني يلتقي السفير الامريكي

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