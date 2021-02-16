الرئيس علييف: لن يخرجنا أحد من هذه الأراضي. قره باغ لنا! قره باغ هي أذربيجان!

لاتشين، 15 فبراير، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف اننا نلنا مرامنا بالارادة القوية والشجاعة وما كانوا يفكرون في استعادة محافظة لاتشين. فأتينا عن طريق أتيت أنا محررين جميع المحافظات والقرى والمدن حتى وصلنا الى هنا.

أفادت أذرتاج عن الرئيس علييف قوله في كلمة ألقاها في قرية جولابورت لمحافظة لاتشين إننا حررنا الجزء الجنوبي من محافظة لاتشين من المحتلين، حررنا قرية جولابورت وتقع بجوارها قريتا صفيان وتوركلر فحررناهما ايضا وأنشأنا أرضية عسكرية من اجل المراقبة على ممر لاتشين فصار ممر لاتشين تحت نيراننا. فقد أنجزنا عملياتنا الاستراتيجية بالتحرك من هذا الاتجاه بالفعل. وفي الوقت ذاته، استطعنا تنفيذ عملية ناجحة من الاتجاه المعاكس عابرين من الجبال والأودية الى مدينة شوشا عن طريق محافظة خوجاوند. وهذا الجزء الجنوبي من محافظة لاتشين حرر بفضل العملية العسكرية. وقد هزمنا العدو في ساحة القتال واستعدنا العدالة التاريخية.

وقال الرئيس إنه رفع علم أذربيجان بوجهه قائدا اعلى للجيش المظفر الذي حرر هذه الاراضي من العدو مضيفا أنني اخاطب الشعب الأذربيجاني من ديار لاتشين تحت هذا العلَم. إن انتصارنا انتصار تاريخي. وقد استعدنا العدالة التاريخية. واستعدنا حقوقنا وانتقمنا بدماء شهدائنا وأخذنا الثأر من العدو ورجعنا. والآن تجري اعمال اعادة البناء والتأهيل وستجري. وقد قلتُ إننا سنحوّل هذه المنطقة قره باغ الى الجنة. وقد أعطيت جميع التوجيهات. وتنفذ الاعمال كلها وتنفذ وفقا للخطط المخططة وسنقيم على هذه الاراضي الى الأبد. لن يخرجنا أحد من هذه الأراضي بعدُ. قره باغ لنا! قره باغ هي أذربيجان!