باكو، 16 فبراير، أذرتاج تلقى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في 16 فبراير اوراق اعتماد السفير الاندونيسي الجديد حلدي حامد السفير فوق العادة والمفوض في اذربيجان.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يتلقى اوراق اعتماد السفير الاندونيسي الجديد

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