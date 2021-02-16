باكو، 16 فبراير، اذرتاج تلقى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في 16 فبراير أوراق اعتماد السفير اندري رافكوف السفير فوق العادة والمفوض الجديد لجمهورية بيلاروس في اذربيجان.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يتلقى اوراق اعتماد السفير البيلاروسي الجديد

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