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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يتلقى اوراق اعتماد السفير البيلاروسي الجديد

    ١٦.٠٢.٢٠٢١ [١١:٣٣]

    باكو، 16 فبراير، اذرتاج

    تلقى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في 16 فبراير أوراق اعتماد السفير اندري رافكوف السفير فوق العادة والمفوض الجديد لجمهورية بيلاروس في اذربيجان.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يتلقى اوراق اعتماد السفير البيلاروسي الجديد
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    الرئيس إلهام علييف يتلقى اوراق اعتماد السفير البيلاروسي الجديد الرئيس إلهام علييف يتلقى اوراق اعتماد السفير البيلاروسي الجديد الرئيس إلهام علييف يتلقى اوراق اعتماد السفير البيلاروسي الجديد