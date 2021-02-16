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    بدء تطعيم العسكريين في اذربيجان بلقاح ضد فيروس كورونا

    ١٦.٠٢.٢٠٢١ [١٢:٠١]

    باكو، 16 فبراير، أذرتاج

    بدأت اليوم حملة تطعيم العسكريين في أذربيجان بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

    افادت وكالة أذرتاج انه بناء على التعليمات، لا يتم تطعيم الاشخاص الذين اصيبوا بهذا الفيروس خلال 6 اشهر الاخيرة.

     

    AZERTAG.AZ :بدء تطعيم العسكريين في اذربيجان بلقاح ضد فيروس كورونا
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