بدء تطعيم العسكريين في اذربيجان بلقاح ضد فيروس كورونا

باكو، 16 فبراير، أذرتاج

بدأت اليوم حملة تطعيم العسكريين في أذربيجان بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

افادت وكالة أذرتاج انه بناء على التعليمات، لا يتم تطعيم الاشخاص الذين اصيبوا بهذا الفيروس خلال 6 اشهر الاخيرة.