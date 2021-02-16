تبيليسي، 16 فبراير، أذرتاج تقوم الرئيسة الحالية لمنظمة الامن والتعاون الاوروبي وزيرة الخارجية السويدي آن لينده بزيارة رسمية الى جورجيا. افاد مراسل أذرتاج ان آخر تطورات الاوضاع الاقلميية ستكون في محط الاهتمام خلال الزيارة. ستناقش مسائل التعاون بين جورجيا ومنظمة الامن والتعاون الاوروبي والسويد. ستلتقي الرئيسة الحالية للمنظمة مع الرئيسة الجورجية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان خلال الزيارة.

AZERTAG.AZ : الرئيسة الحالية لمنظمة الامن والتعاون الاوروبي تزور جورجيا

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