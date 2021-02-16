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    "إيويلا" أول سيدة وأول أفريقية تفوز بمنصب مدير عام منظمة التجارة العالمية

    ١٦.٠٢.٢٠٢١ [١٦:٢١]

    باكو، 16 فبراير، اذرتاج

    أعلنت منظمة التجارة العالمیة، أمس الاثنین، اختیار النيجيرية نجوزي أوكونجو إیویلا، لتولي منصب المدیر العام للمنظمة لفترة ولایة من أربع سنوات، حسبما افادت وكالة يونا.

    وأضافت المنظمة، في بیان: إن القرار جاء إثر اجتماع المجلس التنفیذي للبت في تولي المنصب الشاغر منذ نھایة شھر أغسطس الماضي بعد استقالة المدیر العام السابق روبرتو أزیفیتو لأسباب عائلیة.

    ویمثل ھذا الاختیار خطوة تاریخیة عامة، لیس فقط لأنھا أول سیدة تتولى إدارة منظمة التجارة العالمیة، بل أیضا كونھا أول أفریقیة تحظى بشرف الإمساك بكل ملفات التجارة الدولیة.

    وتتولى إیویلا، البالغة من العمر 66 عاما، منصبھا مكللة بخبرة 25 عاما في دوائر صناعة القرار في البنك الدولي وتولي حقیبة المالیة في نیجیریا مرتین، فضلا عن خبرات واسعة في التعامل مع قضایا الدول النامیة.

    AZERTAG.AZ :"إيويلا" أول سيدة وأول أفريقية تفوز بمنصب مدير عام منظمة التجارة العالمية
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