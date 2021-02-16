باكو، 16 فبراير، أذرتاج ردت ليلى عبداللايفا المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الاذربيجانية على سؤال طرحته وسائل الاعلام المحلية عن شرح وزارة الخارجية الارمينية للبند التاسع من البيان الثلاثي الموقع في 10 نوفمبر عام 2020 وقالت انه قد يكون الأجدى لوزارة خارجية ارمينيا اذا تسعى الى اتخاذ خطوات فعلية في إطار تنفيذ البيان الثلاثي الموقع في 10 نوفمبر عام 2020 بدلا من اشتغالها بتفسير بنوده، حسبما افادت وكالة أذرتاج. "وقد حان الحين لإحلال السلام والامان والتنمية والتقدم في دولنا خاصة و المنطقة عامة بالفعل وليس بالتصريحات الفارغة."

AZERTAG.AZ : الخارجية الاذربيجانية: قد يكون أجدى لارمينيا إذا تسعى الى اتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ البيان الثلاثي

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده