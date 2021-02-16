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    سياسة


    وفد برلماني إيراني يزور أذربيجان

    ١٦.٠٢.٢٠٢١ [١٦:٤٥‎]

    طهران، 16 فبراير، أذرتاج

    يقوم وفد يرأسه مجتبى ذو النور رئيس لجنة السياسة الدولية والامن القومي لدى البرلمان الايراني بزيارة جمهورية اذربيجان.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي للبرلمان الايراني ان أعضاء المجلس سيناقشون في اجتماعاتهم في البرلمان الاذربيجاني مسائل تطوير العلاقات المشتركة.

    كما يقرر ان يزور الوفد الايراني جمهورية نخجيوان ذاتية الحكم الاذربيجانية.

    AZERTAG.AZ :وفد برلماني إيراني يزور أذربيجان
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