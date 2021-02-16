تسمية ذروة في شرق قمة بازاردوزو بـ"ذروة النصر" (فيديو)

باكو، 16 فبراير / شباط، (أذرتاج)

تم تنظيم جولة فريق من ضباط الجيش الأذربيجاني ومتسلقي الجبال في نادي "النسر" الرياضي لتسلق الجبال إلى ذروة (4301 م) في شرق قمة بازاردوزو في جبال القوقاز الكبرى بمناسبة الانتصار في الحرب الوطنية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان مشاركي الجولة "النصر لأذربيجان!" صعدوا إلى الذروة بعبور منطقة جبلية معروفة بتضاريسها المعقدة.

رفع مشاركو الجولة علم جمهورية أذربيجان وعزفوا النشيد الوطني ووقفوا دقيقة صمت حداداً على شهدائنا الذين سقطوا في الحرب الوطنية.

في النهاية، تم نصب لوحة كتب عليها "ذروة النصر" تمجيدًا للنصر في الحرب الوطنية على هذا الارتفاع.

https://video.azertag.az/files/video/2021/1/1613458030420386685.mp4