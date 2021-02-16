أذربيجان: تسجيل 140 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و191 حالة شفاء ووفاة شخصين

باكو، 16 فبراير / شباط، (أذرتاج)

سجلت إصابة 140 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 191 مصاب هذا المرض وتوفي شخصان مصابان بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 232 ألف و337 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 226 ألف و951 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3185 مريض ويستمر علاج 2201 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و513 ألف و636 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 7631 فحص طبي.