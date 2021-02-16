شركة "بي بي" وشركاؤها تستثمر 90 مليون دولار في مشاريع اجتماعية في أذربيجان

باكو، 16 فبراير / شباط، (أذرتاج)

استثمرت شركة بي بي البريطانية مع شركائها في المشاريع الاجتماعية في أذربيجان 90 مليون دولار خلال العام الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة "بي بي أذربيجان" أنه على مدار 28 عاماً ماضية، دعمت BP وشركاؤها عدداً من مشاريع الاستثمار الاجتماعية الكبرى. تشمل هذه المشاريع برامج التعليم وبناء القدرات وخلق المهارات والكفاءات في الجاليات المحلية وتوفير البنية التحتية الاجتماعية للجاليات وتمكين للشركات المحلية من الوصول إلى التمويل والدعم من خلال التدريب ودعم نمو التراث الثقافي والرياضة والمساعدة التقنية للوكالات الحكومية.

أنفقت الشركة وشركاء في المشاريع المشتركة التي تعمل فيها 3.2 مليون دولار على مشاريع الاستثمار الاجتماعي في أذربيجان خلال عام 2020. وأنفقت شركة بي بي مع شركائها 4.2 مليون دولار على مشاريع في أذربيجان العام الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، استثمرت BP أكثر من 4.1 مليون دولار في مشاريع اجتماعية مختلفة في البلاد في الربع الثالث الأخير وحدها. ويشمل ذلك مساهمة BP بقيمة 3 ملايين دولار لدعم مكافحة البلاد لوباء COVID-19. سيتم استخدام هذه الأموال لشراء واستيراد المختبرات العامة والكيميائية الحيوية وPCR للتشخيص وعلاج COVID-19 وتركيبها في العيادة الجديدة التابعة لـ" TƏBİB" و100 ألف لمجموعة PCR لاختبار فيروس كورونا. تم شراء جميع المواد الاستهلاكية والكواشف المختبرية اللازمة للقيام بهذه الاختبارات، بالإضافة إلى 3 كبسولات العزل لإجلاء المرضى المصابين بأمراض معدية خطيرة بشكل خاص واستيرادها إلى البلاد. الغرض من هذا الدعم هو المساعدة في زيادة القدرة على التشخيص والعلاج الفعال لحالات COVID-19 في البلاد وتعزيز الخدمات الصحية في البلاد بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك ، تبرع موظفو BP في أذربيجان بأكثر من 100 أل مانات لنفس للغرض، كما تبرعتBP تركيا بما قيمته 10 ألف دولار من زيوت التشحيم Castrol لسيارات الإسعاف الخاصة لـ"TƏBİB".