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    مقطع فيديو لقرية هونرلي بمحافظة خوجاوند المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)

    ١٦.٠٢.٢٠٢١ [١٨:١٢]

    باكو، 16 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو قرية هونرلي بمحافظة خوجاوند المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    يذكر أن القوات المسلحة الأرمنية احتلت القرية في عام 1992. قام الجيش الأذربيجاني الذي وجه ضربة ساحقة للعدو في الحرب الوطنية بتحريرها في 7 نوفمبر لعام 2020.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16134757435022829546.mp4

    AZERTAG.AZ :مقطع فيديو لقرية هونرلي بمحافظة خوجاوند المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
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