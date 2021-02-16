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    سياسة


    وزير الخارجية الجورجي يزور اذربيجان

    ١٦.٠٢.٢٠٢١ [٢١:٥‎٥‎]

    باكو، 16 فبراير، اذرتاج

    سيقوم نائب رئيس الوزراء الجورجي وزير الخارجية داود زالكالياني بزيارة اذربيجان في 18 فبراير.

    افادت وكالة اذرتاج ان الهدف من الزيارة هو المشاركة في الاجتماع الثلاثي التاسع لوزراء خارجية اذربيجان وجورجيا وتركيا في باكو.

    افاد مراسل اذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية الجورجية ان الوزير سيلتقي نظيره الاذربيجاني جيهون بايراموف ونظيره التركي مولود جاوش اوغلو على حدة.

    يجب الذكر ان الاجتماع الثلاثي الاخير لوزراء خارجية اذربيجان وتركيا وجورجيا عقد في ديسمبر عام 2019 في تبيليسي وتم التوصل في هذا الاجتماع الى تنظيم اجتماع قامة في باكو.

     

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية الجورجي يزور اذربيجان
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