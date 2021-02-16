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    سياسة


    باكو تستضيف الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية اذربيجان وتركيا وجورجيا

    ١٦.٠٢.٢٠٢١ [٢٢:٠٩]

    باكو، 16 فبراير، اذرتاج

    من المقرر ان يزور باكو في 18 فبراير وزير الخارجية التركي مولود جاوش اوغلو وفي 19 فبراير نائب رئيس الوزراء الجورجي وزير الخارجية الجورجي داود زالكالياني.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية الاذربيجانية انه سينعقد في باكو في 19 فبراير الاجتماع الثلاثي التاسع لوزراء خارجية اذربيجان وتركيا وجورجيا.

     

    AZERTAG.AZ : باكو تستضيف الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية اذربيجان وتركيا وجورجيا
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