وفدان روسي وتركي يبحثان الأزمة السورية في سوتشي

موسكو، 16 فبراير / شباط، (أذرتاج)

عقد الاجتماع بين الوفدين الروسي والتركي في سوتشي الروسية. افادت وكالة اذرتاج انه شارك في الاجتماع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف ومسؤول ملف سوريا في وزارة الخارجية التركية سلجوق أونال والوفود المرافقة لهما.

يذكر ان المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف أجرى محادثات في سوتشي مع مساعد وزير الخارجية الإيراني علي أصغر حاجي أيضا.