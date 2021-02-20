انخفاض صادرات الكهرباء من أذربيجان
AzerTAg.az
٢٠.٠٢.٢٠٢١ [١٤:٤٥]
باكو، 20 فبراير / شباط، (أذرتاج)
انخفضت صادرات الكهرباء من أذربيجان خلال شهر يناير من عام 2021.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير 8 مليارات و404.85 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء من البلد.
كانت تكلفة تصدير الطاقة الكهربائية في نفس الفترة 350 ألف دولار أمريكي.
يذكر أنه تم تصدير 152 مليون و149.79 الف كيلوواط / ساعة من الكهرباء من البلاد خلال شهر يناير من عام 2020 في حين كانت تكلفة التصدير 7 ملايين و697 الف دولار.
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