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    افتتاح معرض "آيدكس-2021" الدولي لصناعة الدفاع في أبوظبي - الفيديو

    ٢٢.٠٢.٢٠٢١ [١١:٥‎٨]

    لقاهرة، 22فبراير، أذرتاج

    افتتح معرض "آيدكس-2021" (IDEX-2021) الدولي لصناعات الدفاعية في مركز المعارض الوطني في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي.

    تفيد أذرتاج أن أكثر من 900 شركة من جميع أنحاء العالم تشارك في المعرض.

    تشارك إسرائيل ولوكسمبورغ والبرتغال ومقدونيا الشمالية لأول مرة في المعرض الذي تشارك فيه أيضاً وزارة الصناعات الدفاعية الأذربيجانية. تقدم معارض IDEX و NAVEXأحدث إنجازات المعدات والتقنيات المبتكرة في مجال الصناعات الدفاعية. بالإضافة إلى ذلك، تجري المفاوضات بين الدول والشركات المشاركة حول التعاون المشترك.

    سيستمر المعرض حتى 25 فبراير.

    AZERTAG.AZ :افتتاح معرض "آيدكس-2021" الدولي لصناعة الدفاع في أبوظبي - الفيديو
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    افتتاح معرض "آيدكس-2021" الدولي لصناعة الدفاع في أبوظبي - الفيديو افتتاح معرض "آيدكس-2021" الدولي لصناعة الدفاع في أبوظبي - الفيديو