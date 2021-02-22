وزراء خارجية أذربيجان وتركيا وتركمانستان يجتمعون في أنقرة
AzerTAg.az
٢٢.٠٢.٢٠٢١ [١٣:٢٧]
باكو، 22 فبراير، أذرتاج
من المقرر ان يقوم وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف بزيارة عمل الى أنقرة للمشاركة في اللقاء الثلاثي لوزراء خارجية اذربيجان وتركيا وتركمانستان في 23 فبراير، افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية الاذربيجانية.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٢.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٠٤]
٢٢.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٤٠]
٢٢.٠٢.٢٠٢١ [١١:٤٥]
٢٠.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٢٠]
٢٢.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٠٤]
٢٢.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٤٠]
٢٢.٠٢.٢٠٢١ [١٦:٠٥]
٢٢.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٠٠]
٢٢.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٤٣]
٢٢.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٣٦]
٢٢.٠٢.٢٠٢١ [١٥:٤٤]
٢٢.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٦]
٢٢.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٤٥]
٢٢.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٣٣]
٢٢.٠٢.٢٠٢١ [١١:٥٦]
٢٢.٠٢.٢٠٢١ [١٧:١٥]
١٩.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٠٥]
١٩.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٢٧]
١٩.٠٢.٢٠٢١ [١٠:٠٨]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:١٧]
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٨:١٩]
٠٣.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٢٣]
٢٢.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٢٥]
١٩.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٢٧]
١٨.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٢٦]
٢٢.٠٢.٢٠٢١ [٢٣:١٨]
١٨.٠٢.٢٠٢١ [٢٣:١٣]
١٧.٠٢.٢٠٢١ [١٤:٢٧]
١٧.٠٢.٢٠٢١ [١٤:٢٣]
٢٢.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٢٤]
٢٠.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٥٠]
١٨.٠٢.٢٠٢١ [١٩:١٠]
١٨.٠٢.٢٠٢١ [١٣:٠٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك