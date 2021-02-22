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    وزراء خارجية أذربيجان وتركيا وتركمانستان يجتمعون في أنقرة

    ٢٢.٠٢.٢٠٢١ [١٣:٢٧]

    باكو، 22 فبراير، أذرتاج

    من المقرر ان يقوم وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف بزيارة عمل الى أنقرة للمشاركة في اللقاء الثلاثي لوزراء خارجية اذربيجان وتركيا وتركمانستان في 23 فبراير، افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية الاذربيجانية.

    AZERTAG.AZ :وزراء خارجية أذربيجان وتركيا وتركمانستان يجتمعون في أنقرة
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