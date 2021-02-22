أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى أوكرانيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة
AzerTAg.az
٢٢.٠٢.٢٠٢١ [١٣:٥٣]
باكو، 22 فبراير / شباط، (أذرتاج)
صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى أوكرانيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة خلال شهر يناير من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن أوكرانيا وروسيا وتركمنستان في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها من أذربيجان خلال شهر يناير من العام الجاري.
بلغت حجم الصادرات إلى روسيا 44.6 مليون دولار والى أوكرانيا 115.5 مليون دولار والى تركمنستان 1.2 مليون دولار.
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