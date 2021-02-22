أراضي جبرائيل تنتعش من جديد - صور

جبرائيل، 22 فبراير، آدين ياورزاد، أذرتاج تشتهر منطقة جبرائيل التي تحررت من الاحتلال خلال الحرب الوطنية بأراضيها الخصبة. كان الأرمن يستغلون هذه الأراضي منذ 27 عاماً.

زار المراسل الإقليمي لوكالة أذرتاج حقول الحبوب في قرية سلطانلي في جبرايل.

تقع هذه الأراضي الأذربيجانية التاريخية في جنوب شرق جبال القوقاز الصغرى وتغطي سهل كايان وسلسلة جبال قره باغ. تتكون أراضي المنطقة بشكل رئيسي من التلال والسهول.

إلى جانب الثروة الحيوانية، تطورت الزراعة أيضاً في جبرائيل. جراء الاحتلال الأرميني، دمرت موارد المنطقة وخربت بنيتها التحتية.

كان هناك عموماً 58585 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة في جبرائيل. كانت المساحات المزروعة تروى بنظام الري وبالزراعة الديمية (الزراعة البعلية). يتم ريها بشكل رئيسي عن طريق أنهار آراز وأنجه شاي وشايلاق شاي. بالإضافة إلى ذلك ، لعبت كهاريز جبرائيل أيضاً دوراً مهماً في تطوير الزراعة.

تخصصت المنطقة قبل الاحتلال أيضاً في زراعة الكروم والتبغ وتربية الشرانق. كانت زراعة العنب من أكثر الحقول تطوراً. كان لجبرايل الذي أنتج 60 ألف طن من العنب في العهد السوفييتي مصانع معالجة أولية. لكن، دمرت البنية التحتية الزراعية في جبرائيل التي تعرضت للتخريب الأرمني مثل مناطقنا الأخرى.

إن إعادة زراعة أراضي جبرائيل الخصبة الواقعة على طول نهر أراز ستسمح بإحياء الزراعة في بلادنا.

ستنتج هذه الأراضي التي عادت الآن إلى أصحابها، ما كان عليه من قبل. يقول هدايت سفرلي من سكان المقاطعة إن هذه الأماكن هي تربة بلونها الكستنائية الداكنة. لذلك، تعتبر مناسبة لأنواع الزراعة المختلفة. تقع قرية سلطانلي أيضاً في هذه المنطقة وتتميز دائماً بمستوى عالٍ من الزراعة.

يقول هدايت سفرلي إنه كانت هناك كروم العنب وحقول الحبوب وبساتين التوت الكبيرة على جوانب الطرق: “ولكن الآن لم تعد هناك آثار لها، حتى الأشجار تم قطعها. أراضينا الأصلية حرة بالفعل. ستُحيى جبرائيل بقيادة رئيسنا وستُنعش حقولنا من جديد.

وتجدر الإشارة إلى أن بلادنا في العصر الحديث قد حققت نمواً كبيراً بنهج حديث مطبق في جميع مجالات الزراعة. يمكن تحقيق نمو كبير إما من خلال إدخال سلالات جديدة في تربية الحيوانات وبذور أكثر إنتاجية في نتاج المحاصيل. كل هذا سيؤدي إلى تقدم كبير في الزراعة في البلاد، بما في ذلك جبرائيل.

كانت قرية سلطانلي في جبرائيل أرض العمال والعلماء. وفقاً لهدايت سفرلي، نشأ العديد من العلماء المعروفين في هذه القرية. سلطانيلي هي إحدى قرانا المعروفة ليس فقط في جبرائيل، بل في الجمهورية. كانت قرية الأكاديمي توفيق حاجييف. وأضاف قائلاً: "يمكننا تسمية العديد من العلماء الذين نشأوا في هذه القرية وقدموا اسهامات كبيرة في العلوم والثقافة الاذربيجانية".