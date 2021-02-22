البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ23 فبراير
AzerTAg.az
٢٢.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٤٣]
باكو، 22 فبراير / شباط، )أذرتاج(
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 23 فبراير / شباط.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 23 فبراير / شباط.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٩.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٠٩]
١٩.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٣٦]
١٨.٠٢.٢٠٢١ [١٨:١٦]
١٧.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٣١]
٢٢.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٠٤]
٢٢.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٤٠]
٢٢.٠٢.٢٠٢١ [١٦:٠٥]
٢٢.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٠٠]
٢٢.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٤٣]
٢٢.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٣٦]
٢٢.٠٢.٢٠٢١ [١٥:٤٤]
٢٢.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٦]
٢٢.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٤٥]
٢٢.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٣٣]
٢٢.٠٢.٢٠٢١ [١١:٥٦]
٢٢.٠٢.٢٠٢١ [١٧:١٥]
١٩.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٠٥]
١٩.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٢٧]
١٩.٠٢.٢٠٢١ [١٠:٠٨]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:١٧]
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٨:١٩]
٠٣.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٢٣]
٢٢.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٢٥]
١٩.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٢٧]
١٨.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٢٦]
٢٢.٠٢.٢٠٢١ [٢٣:١٨]
١٨.٠٢.٢٠٢١ [٢٣:١٣]
١٧.٠٢.٢٠٢١ [١٤:٢٧]
١٧.٠٢.٢٠٢١ [١٤:٢٣]
٢٢.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٢٤]
٢٠.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٥٠]
١٨.٠٢.٢٠٢١ [١٩:١٠]
١٨.٠٢.٢٠٢١ [١٣:٠٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك