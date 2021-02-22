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    إراكلي قاريباشفيلي: أذربيجان شريك استراتيجي لجورجيا

    ٢٢.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٤٠]

    تبيليسي، 22 فبراير، أذرتاج

    اذربيجان شريك استراتيجي لجورجيا. لي علاقات جيدة مع رئيس اذربيجان الحكيم والبراغماتي إلهام علييف. سأقوم في منصب رئيس الوزراء الجديدة لجورجيا بإحدى زياراتي الاولى الى اذربيجان.

    افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها إراكلي قارباشفيلي المرشح لمنصب رئيس الوزراء في جورجيا في كلمة له في البرلمان.

    قال قاريباشفيلي انه سيجري المحادثات المثمرة مع الجانب الاذربيجاني في العديد من المسائل، كذلك في مسألة الحدود.

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