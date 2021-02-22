بحث آفاق التعاون في المجال الفني العسكري بين اذربيجان وصربيا

باكو، 22 فبراير، أذرتاج

التقى وزير الانتاج الحربي الاذربيجاني مدات قولييف مع وزير الدفاع الصربي نيبويسا ستيفانوفيتس والوفد المرافق له في اليوم الثاني من معرض الصناعات الدفاعلية "آيدكس 2021 في ابي ظبي.

افادت وكالة أذرتاج ان الطرفين ناقشا في اللقاء الوضع الحالي للعلاقات في المجال الفني الحربي وآفاق تطويرها بين اذربيجان وصربيا.

لفت الوزير الاذربيجاني الى ان وزارة الانتاج الحربي انشئت عام 2005 بقرار من الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف.

اعرب الوزير الصربي عن امتنانه على اللقاء الودي مبديا ثقته في مواصلة التعاون الفني العسكري بين البلدين.