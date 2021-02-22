باكو، 22 فبراير، أذرتاج نشرت وزارة الداخلية الاذربيجانية بيانا عن الزيارات دون تأشيرات فيزا بين تركيا واذربيجان. يأتي في البيان ان الزيارات المتبادلة دون تأشيرات فيزا لمواطني اذربيجان وتركيا تنفذ على اساس جيل جديد من بطاقات الهوية البيومترية التي تستجيب لمتطلبات وثيقة 9303 لمنظمة الطيران المدني الدولية (إكاو).

AZERTAG.AZ : زيارات دون فيزا بين اذربيجان وتركيا تنفذ على اساس بطاقة الهوية البيومترية

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