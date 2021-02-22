أذربيجان: تسجيل 72 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و75 حالة شفاء ووفاة 4 أشخاص

باكو، 22 فبراير، أذرتاج

سجلت إصابة 72 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 75 مصاب هذا المرض وتوفي 4 أشخاص مصابين بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 233 ألف و201 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 227 ألف و836 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3202 مريض ويستمر علاج 2163 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و555 ألف و58 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 3942 فحص طبي.