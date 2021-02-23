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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي الرئيس المشارك لمركز نظامي الكنجوي الدولي في المؤتمر المرئي

    ٢٣.٠٢.٢٠٢١ [١٤:٠٨]

    باكو، 23 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم إسماعيل سراج الدين الرئيس المشارك لمركز نظامي الكنجوي الدولي في المؤتمر المرئي.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي الرئيس المشارك لمركز نظامي الكنجوي الدولي في المؤتمر المرئي
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