أذربيجان: تسجيل 223 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و176 حالة شفاء ووفاة شخصين

باكو، 23 فبراير / شباط، (أذرتاج)

سجلت إصابة 223 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 176 مصاب هذا المرض وتوفي شخصين مصابين بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 233 ألف و424 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 228 ألف و12 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 3204 مريض ويستمر علاج 2208 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و563 ألف و101 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 8043 فحص طبي.