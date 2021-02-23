طاقم الحكام الدنماركيين يديرون مباراة بين مولدوفا وأذربيجان
AzerTAg.az
٢٣.٠٢.٢٠٢١ [١٧:١٠]
باكو، 23 فبراير / شباط، (أذرتاج)
تم تحديد أسماء الحكم الذين سيديرون مباراة بين منتخبي أذربيجان ومولدوفا لكرة القدم ضمن تصفيات بطولة أوروبا.
أفادت وكالة أذرتاج أن المباراة سيديرها طاقم الحكام الدنماركيين – حكم الساحة داميان قرابوفسكي بمساعدة دومينيك تسيبينسكي.
والجدير بالذكر أن المباراة ستجرى في 9 مارس بملعب كرة الصالات في كيشيناو عاصمة مولدوفا وفي الساعة 20:30 بتوقيت باكو.
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