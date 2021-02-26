أذربيجان: تسجيل 219 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و180 حالة شفاء ووفاة 4 أشخاص

باكو، 26 فبراير / شباط، (أذرتاج)

سجلت إصابة 219 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 180 مصاب هذا المرض وتوفي 4 أشخاص مصابين بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 233 ألف و989 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 228 ألف و479 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3213 مريض ويستمر علاج 2297 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و583 ألف و362 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 6908 فحص طبي.