الرئيس: إنشاء المركز المشترك يعني وصول القوات المسلحة التركية إلى قره باغ وأذربيجان

باكو، 27 فبراير، أذرتاج

إن إنشاء المركز المشترك يعني وصول القوات المسلحة التركية إلى منطقة قره باغ في أذربيجان. أعتقد أن هذا يمكن اعتباره حدثاً تاريخياً ونحن سعداء جداً.

تفيد أذرتاج أن هذا البيان صدر عن الرئيس إلهام علييف في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية أمس.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن إنشاء مركز المراقبة التركي الروسي المشترك هو قرار مشترك للدول الثلاث. كان على أرمينيا ببساطة أن توافق على هذا. قال رئيس الجمهورية: "لأنه عندما تم التوقيع على البيان المؤرخ في 10 نوفمبر، لم تكن أرمينيا في وضع يسمح لها بالاحتجاج. كما يقال، كانت أرمينيا بمفردها. لذلك، إذا كان هناك الوضع السياسي والعسكري الآخر، فكانت أرمينيا تحتج. ومع ذلك، لم يستطع الاعتراض على ذلك، وقلنا أيضاً إن هذا المركز يتم إنشاؤه في أذربيجان، فما علاقة أرمينيا بهذا؟ ".

وشدد الرئيس على أن تعاوننا سيستمر في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال العسكري. وقال: " يعلم الجميع أن الجيش التركي هو أحد أقوى الجيوش في العالم، وثاني أكبر جيوش في الناتو من حيث القوة. كما نعتزم إنشاء نموذج صغير للجيش التركي في أذربيجان. بدأ العمل العملي بالفعل في هذا المجال.