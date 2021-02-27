الرئيس إلهام علييف: تم الاتفاق على استيراد أحدث الأسلحة المنتجة في تركيا إلى أذربيجان

باكو، 27 فبراير، أذرتاج

تشارك الشركات التركية بالفعل في مشاريعنا. تعمل الشركات التركية بالفعل على بناء طريق فضولي - شوشا السريع وهو طريق ذو أهمية إستراتيجية بالنسبة لنا. في الوقت نفسه، تعمل شركات تركية على الطريق من كوي كول إلى كلبجر وهي تمر بمنطقة شديدة التعقيد والصعوبة، حيث يجب حفر الأنفاق. وقد تم بالفعل التوصل إلى اتفاقيات أولية.

تفيد أذرتاج أن هذا البيان ورد من الرئيس إلهام علييف في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية عبر الاتصال المرئي أمس.

قال رئيس الجمهورية: "حجم العمل الذي يتعين القيام به كبير جدا. لهذا السبب تحدثت عن ذلك بالفعل مع أخي العزيز الرئيس رجب طيب أردوغان. سنقوم بكل هذه الأعمال معاً وسيتم توفير فرص جديدة للشركات التركية للعمل هنا. خاصة وأن الشركات التركية لديها خبرة كبيرة في البناء ثم في البنية التحتية ومجالات أخرى وفي مجال إعادة الإعمار.

وأشار الرئيس إلى أنه خلال الحرب، رأى العالم كله جودة صناعة الدفاع التركية. لم يعد هذا لغزاً للعالم. وقال الرئيس إنه "لقد استخدمت أذربيجان بمهارة أنظمة دفاعية تركية الصنع وهذا أعطانا تفوقا كبيرا في الحرب. استمرت هذه الاتصالات بعد الحرب. يجب أن أقول إنه تم توقيع عقود جديدة. تم الاتفاق مع الجانب التركي على استيراد أحدث أنواع الأسلحة المنتجة في تركيا إلى أذربيجان. تم توقيع عقود جديدة ستعزز بشكل كبير قدراتنا العسكرية".